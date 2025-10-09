«Очень рад всех видеть, жду, когда буду готов играть»: Маклауд озвучил эмоции от возвращения в Омск

В четверг, 9 октября, «Авангард» вдогонку сообщению о том, что все же подписал контракт с форвардом-легионером Майклом Маклаудом, опубликовал его короткий видеокомментарий о возвращении в клуб. В ролике показали, что игрок уже тренируется на льду омской арены.
Отвечая на вопрос о том, как он долетел в Сибирь, Майкл сообщил, что все прошло гладко и без каких-то происшествий. Он рад наконец быть в Омске.
«Что касается того, как прошла встреча с командой и тренерами, я очень рад всех видеть, и классно было познакомиться с новыми ребятами. Жду не дождусь, когда уже буду готов играть. У нас лучшие болельщики в лиге, я действительно рад вернуться и буду счастлив сыграть перед нашими фанатами», — цитирует Маклауда пресс-служба клуба.
Стоит напомнить, что накануне объявления о контракте на три года генменеджер «ястребов» Алексей Сопин провел целую операцию прикрытия, анонсировав в видеостриме журналистам «Спорт-Экспресса», что он «слышал», что Маклауд в ближайшие дни станет игроком некоего клуба в Северной Америке. Видимо, сделано это было из логики, что на сей раз, после неудачи с трансфером Александра Хмелевски из Уфы, кадровый успех любит тишину и даже отвод глаз…
Как раз сегодня, 9 октября, «Авангард» отправился на четырехматчевый выезд, в основном на Урал. С 10 по 16 октября он сыграет с «Автомобилистом», «Металлургом», «Трактором» и «Барысом».
Ранее мы писали, что «Авангард» уступил дома «Автомобилисту».