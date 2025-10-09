Губернатор Виталий Хоценко сообщил о переводе на газ котельной в Шербакульском районе

В рамках XIV Петербургского международного газового форума прошло торжественное подключение к природному газу объектов газификации и догазификации. В числе 25 регионах страны, где появились новые объекты, — Омская область.
В церемонии принял участие губернатор Виталий Хоценко. Природный газ пришел в село Александровское Шербакульского района, там к газораспределительной сети была подключена новая блочно-модульная газовая котельная. До этого теплоснабжение социальных учреждений в селе оказывалось от угольной котельной.
«Переход на природный газ позволит значительно сократить расходы муниципалитета. Жители Александровского смогут пользоваться надежным и экологически чистым видом топлива, получать медицинскую помощь в тепле, дети — учиться и заниматься творчеством в комфортных условиях», — отметил Виталий Хоценко.
В Шербакульском районе в соответствии с Программой газификации Омской области на 2021−2025 годы ПАО «Газпром» были построены межпоселковый газопровод протяженностью 12,3 км и внутрипоселковый газопровод в селе Александровское. От новой котельной будут обеспечиваться теплом детский сад, школа, фельдшерско-акушерский пункт и дом культуры.
Как отметил глава региона, газификация Омской области по поручению президента Владимира Путина будет продолжена.