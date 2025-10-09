Губернатор Виталий Хоценко сообщил о переводе на газ котельной в Шербакульском районе

В Шербакульском районе в соответствии с Программой газификации Омской области на 2021−2025 годы ПАО «Газпром» были построены межпоселковый газопровод протяженностью 12,3 км и внутрипоселковый газопровод в селе Александровское. От новой котельной будут обеспечиваться теплом детский сад, школа, фельдшерско-акушерский пункт и дом культуры.