Районный этап фестиваля творчества прошел в Сакмарском районе Оренбуржья

Поселок Красный Коммунар в Сакмарском районе Оренбургской области принял муниципальный этап фестиваля «Вместе мы сможем больше!». Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в администрации муниципалитета.
Фестиваль проводится ежегодно для сохранения культурного пространства и стимулирования активного участия людей с ограниченными возможностями здоровья в художественной самодеятельности, народном и декоративно-прикладном творчестве. Частью мероприятия стала выставка декоративно-прикладного искусства. Там можно было увидеть картины, пуховые платки, работы из эпоксидной смолы, светильники и многое другое.
Также был организован концерт, на котором артисты выступали в нескольких номинациях. В номинации «Музыка нас связала» участники пели народные песни и частушки, а в номинации «Мастера слова» поэты зачитывали собственные стихи.
«Фестиваль еще раз доказал, что вместе мы действительно можем больше. Что настоящая сила — в единстве, в способности поддерживать друг друга и дарить окружающим свой талант, свою душу», — отметили в администрации Сакмарского района.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.