Десяток нарушений выявили во время проверки такси в Пулково

Всего было проверено более 30 автомобилей.

Источник: Комсомольская правда

Масштабный рейд против нелегальных перевозчиков прошел в аэропорту Пулково. Об этом сообщила пресс-служба городского Комтранса.

Сотрудники Комитета вместе с правоохранительными органами проверили более 30 транспортных средств, выявив около 10 нарушений законодательства в сфере такси. Один таксист работал без специального разрешения. Его задержали, а машину отправили на штрафстоянку.

Как отметил заместитель председателя Комитета по транспорту Денис Суслов, работа по пресечению деятельности нелегальных перевозчиков ведется на постоянной основе.

— Благодаря слаженной работе сотрудников подразделений безопасности на транспорте, государственного контроля Комитета и полиции в 2024—2025 годах в Петербурге пресечена деятельность нескольких групп нелегальных перевозчиков, — сообщил Суслов.

Он подчеркнул, что рейды в местах скопления нелегальных такси, включая аэропорт Пулково и крупные транспортные узлы, будут продолжены.