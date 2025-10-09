В Галиче Костромской области улучшили работу поликлиники

Длинная очередь у регистратуры и долгие минуты ожидания — с этого начинался почти каждый визит во взрослую поликлинику Галича.
Сообщить о проблеме помог QR‑код: посетители отсканировали его и отправили обращение в администрацию медучреждения. Теперь штат регистратуры полностью укомплектован, а к узким специалистам и на исследования записывает участковый терапевт во время планового приёма.
Поликлинику Галичской ЦРБ обновили по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь»: заменили все коммуникации, кровлю и лифт, установили новый компьютерный томограф, флюорограф, рентген-аппарат и маммограф. Для пациентов с симптомами простуды сделали отдельный вход, чтобы снизить риск заражения.
На всех объектах, обновленных или построенных по нацпроектам, установлены таблички с QR-кодом. Сканируйте их и сообщайте, что можно улучшить, — каждое обращение будет рассмотрено.