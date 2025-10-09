В Узбекистане впервые прошел форум проекта «Точки роста»

«Узбекистан входит в тройку стран — основных торговых партнеров нашего региона. Мы бы хотели в дальнейшем развивать наше сотрудничество. Форум предоставляет хорошую возможность познакомиться с различными площадками страны, научным и образовательным сообществом, а также продумать большие совместные проекты в будущем», — сказала консультант отдела международного сотрудничества департамента по протокольной деятельности и внешним связям Администрации губернатора и правительства Алтайского края Елена Базина.