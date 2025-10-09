В Узбекистане впервые прошел форум проекта «Точки роста»

В Узбекистане состоялся международный форум «Точки Роста: традиции и развитие на Великом шелковом пути». Его организовали АНО «Институт Русского зарубежья», Фонд Горчакова, Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова и правительство Алтайского края.
Форум стал первым подобным мероприятием в республике в рамках международного проекта в сфере публичной дипломатии «Точки Роста» и прошел в двух локациях — в Ташкенте и Самарканде.
На его открытии в филиале РЭУ им. Г. В. Плеханова в Ташкенте собрались лидеры и активисты молодежных организаций, эксперты в сфере международных отношений, молодые специалисты и студенты из Беларуси, России, Казахстана, Армении, Кыргызстана и Узбекистана.
В своем приветственном слове старший советник посольства Российской Федерации в Узбекистане Валентин Гусев коснулся темы Большого Евразийского партнерства.
«Его ключевая роль — согласование стратегических интересов и сопряжение инфраструктурных и торговых систем. Такой подход обеспечивает гибкость, позволяя вовлекать государства с разными уровнями развития и политической ориентации, быть открытым для новых участников и не накладывать излишних обязательств», — сказал он.
Координатор образовательных программ Россотрудничества в Узбекистане Ирина Сульжина подчеркнула важную роль русского языка, который объединяет государства, расположенные на Великом шелковом пути.
«Сегодняшний форум — замечательная возможность найти точки соприкосновения, тот самый общий язык общения, который будет объединять наши народы», — подчеркнула она.
Директор АНО «Институт Русского зарубежья» Сергей Пантелеев рассказал о проекте «Точки Роста» и его роли в популяризации идеи евразийской интеграции, дружбы народов евразийского континента.
«А еще мы в течение пяти лет планировали поездку в Узбекистан. Уверен, что здесь у нас появятся новые друзья и партнеры», — добавил он.
В числе участников форума была делегация Алтайского края.
«Узбекистан входит в тройку стран — основных торговых партнеров нашего региона. Мы бы хотели в дальнейшем развивать наше сотрудничество. Форум предоставляет хорошую возможность познакомиться с различными площадками страны, научным и образовательным сообществом, а также продумать большие совместные проекты в будущем», — сказала консультант отдела международного сотрудничества департамента по протокольной деятельности и внешним связям Администрации губернатора и правительства Алтайского края Елена Базина.
В рамках форума прошли панельные дискуссии, презентации новых инициатив и проектов, экспертные сессии и дебаты, где наравне с уже известными специалистами выступали молодые участники.
Программа также включала молодежную дискуссию, которая объединила политических обозревателей, молодых преподавателей и активистов Международной молодежной научной организации «Евразийский клуб».
Форум продолжился в Самарканде, где прошли встречи экспертов и участников проекта «Точки Роста» со студентами и преподавателями СамГУ, а также международная экспертная сессия с ситуационным анализом на тему перспектив развития Большого Евразийского партнерства.
Подробнее — в видео Sputnik Узбекистан.