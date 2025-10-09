Водоотведение в Новинках и Ольгине начнут строить до конца года

Проект предусматривает прокладку 16 километров трубопроводов и установку двух насосных станций. Эти меры направлены на улучшение инженерной инфраструктуры и подготовку к активному развитию южных территорий города. Градоначальник подчеркнул, что параллельно завершаются работы по созданию сетей водоснабжения в тех же районах. По информации Нижегородского водоканала, готовность объектов составляет 99%. Протяжённость нового магистрального водопровода достигает девяти километров. В настоящее время завершены гидравлические испытания, впереди — промывка и дезинфекция системы. Ввод в эксплуатацию запланирован на декабрь.