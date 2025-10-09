Школьники из Новопокровского района Кубани посетили ветеринарную клинику

Ученики школы № 2 в Новопокровском районе Краснодарского края посетили с профтуром ветеринарную клинику. Экскурсия была организована в соответствии с целями нацпроекта «Кадры», сообщили в министерстве труда и социального развития региона.
Вместе с профконсультантами кадрового центра школьники увидели, как ветеринары осматривают животных, проводят процедуры и заполняют медицинскую документацию. Специалисты клиники подробно рассказали, как устроена их работа. Также они продемонстрировали школьникам свое оборудование и поделились с ними забавными случаями из практики.
«Такие экскурсии — не просто прогулки. Это возможность увидеть профессию изнутри, понять, чем живут специалисты, и сделать осознанный выбор будущего пути», — отметили сотрудники Кадрового центра Новопокровского района.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.