Эксперты разъяснили дончанам распространенные финансовые аббревиатуры

В чем отличия между ПСК и ПДС, и для чего нужен эквайринг? Как работает оплата улыбкой и что такое NFC? Эти и другие финансовые термины и понятия дончанам разъяснили эксперты Сбера.
ПСК расшифровывается как полная стоимость кредита. Это итоговая сумма выплаты по кредиту, состоящая из основного долга, процентов и возможных комиссий. Ее указывают на первой странице договора в рублях и процентах годовых. Полная стоимость помогает оценить финансовую нагрузку и выбрать оптимальный кредит.
ПДС или программа долгосрочных сбережений. Это новый инструмент с государственной поддержкой, запущенный в Ростовской области с 2024 года. Участникам предлагают вносить деньги в НПФ, а государство доплачивает до 36 тысяч рублей ежегодно на протяжении десяти лет. Дополнительно участники могут перевести сюда средства накопительной части пенсии и оформить налоговый вычет.
Эквайринг — это прогрессивная технология, упрощающая оплату покупок и услуг посредством банковских карт, мобильных устройств и биометрических данных. Покупка билетов в транспорте или чашечки кофе через карту или смартфон осуществляется именно через эквайринг-терминалы.
Near Field Communication — так называется технология беспроводной связи на очень близком расстоянии (до 10 см). Именно она позволяет платить смартфоном или платежным стикером бесконтактно.
«Оплата улыбкой» — биометрическая технология, позволяющая совершать покупки взглядом. Камера сканирует лицо клиента, обеспечивая быстрый и безопасный платеж. В Ростовской области данная услуга доступна с 2023 года, внедрена в различных учреждениях и принимается всеми банками.
Антон Усачев, заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка. Фото: предоставлено пресс-службой банка.
— Для молодого поколения финансы — это не просто цифры в приложении, а ключ к самостоятельности и новым возможностям. Мы понимаем, что сложные термины могут быть барьером на этом пути, — рассказал заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачев.