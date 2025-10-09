Пользователи МAX смогут создать цифровой ID с помощью водительских прав

Процесс создания Цифрового ID занимает всего несколько минут. Сначала в профиле MAX пользователь выбирает соответствующую иконку и соглашается на биометрический вход. Далее система переводит его на «Госуслуги», где необходимо подтвердить личность с помощью водительских прав, сделать селфи, и через короткое время ID будет готов.