Пользователи МAX смогут создать цифровой ID с помощью водительских прав

Пользователи мессенджера MAX получили возможность создавать Цифровой ID по упрощенной схеме, используя только водительское удостоверение из приложения «Госуслуги». Ранее для этого требовалась подтвержденная биометрия или загранпаспорт нового образца.
«На старте “Цифровой ID” был доступен только по биометрии или заграничному паспорту. Совместно с “Госуслугами” мы сегодня запустили возможность создания “Цифрового ID” по водительским правам. За пару минут любой пользователь может получить все возможности», — заявил глава VK Владимир Кириенко, выступая на форуме «Финополис-2025».
Как сообщили в пресс-службе VK, Цифровой ID является цифровым аналогом бумажных документов и позволяет подтверждать возраст, а также статус студента или многодетного родителя. Подтверждение личности происходит через постоянно обновляющийся динамический QR-код, который отображается в профиле мессенджера. Сервис доступен для граждан России старше 18 лет.
Процесс создания Цифрового ID занимает всего несколько минут. Сначала в профиле MAX пользователь выбирает соответствующую иконку и соглашается на биометрический вход. Далее система переводит его на «Госуслуги», где необходимо подтвердить личность с помощью водительских прав, сделать селфи, и через короткое время ID будет готов.
Тестирование технологии началось с 15 сентября у крупнейших российских ритейлеров. Подтвердить возраст по QR-коду теперь можно на кассах самообслуживания в десятках магазинов «Магнит», Х5 Group («Пятерочка», «Перекресток») и «ВкусВилл». Сервис работает в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и ряде других городов.