«Уютно, комфортно, как мы любим». Власти Калининградской области назвали главные культурные события осени и зимы

Министерство культуры и турима Калининградской области готовятся к осени и зиме. В предстоящем сезоне планируются классические и любимые публикой фестивали. Какие именно, в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград» перечислил региональный министр по культуре и туризму Андрей Ермак.
Крупные культурные события осени:
- «Шедевры мировой классики в Кафедральном соборе»,
- «Органист года»,
- «Джаз в филармонии»,
- Детский музейный фестиваль «Острова»,
- Дни литературы.
«Всё, на мой взгляд, очень классически: грядут наши самые любимые осенние события. Революции не ожидается. В этом сезоне всё будет по-домашнему уютно, комфортно, как мы любим», — пообещал Ермак.
Зимой традиционно пройдут «Декабристские вечера» на острове Канта и другие.
Праздники ознаменуются фестивалем «Зимние каникулы на Балтике», который пройдет с 25 декабря по 8 января. Программа сейчас формируется: ведутся переговоры с артистами, чтобы окончательно утвердить состав участников и представить их широкой публике.