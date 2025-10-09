Ричмонд
«Уютно, комфортно, как мы любим». Власти Калининградской области назвали главные культурные события осени и зимы

В правительстве заявили, что «революции не ожидается».

Источник: Клопс.ru

Министерство культуры и турима Калининградской области готовятся к осени и зиме. В предстоящем сезоне планируются классические и любимые публикой фестивали. Какие именно, в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград» перечислил региональный министр по культуре и туризму Андрей Ермак.

Крупные культурные события осени:

  • «Шедевры мировой классики в Кафедральном соборе»,
  • «Органист года»,
  • «Джаз в филармонии»,
  • Детский музейный фестиваль «Острова»,
  • Дни литературы.

«Всё, на мой взгляд, очень классически: грядут наши самые любимые осенние события. Революции не ожидается. В этом сезоне всё будет по-домашнему уютно, комфортно, как мы любим», — пообещал Ермак.

Зимой традиционно пройдут «Декабристские вечера» на острове Канта и другие.

Праздники ознаменуются фестивалем «Зимние каникулы на Балтике», который пройдет с 25 декабря по 8 января. Программа сейчас формируется: ведутся переговоры с артистами, чтобы окончательно утвердить состав участников и представить их широкой публике.