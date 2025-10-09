Полиция Таганрога нашла пропавших подростков из Егорлыкского района

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних таганрогской полиции оперативно разыскали всех подростков, которые самовольно покинули социально-реабилитационный центр в Егорлыкском районе 6 октября. Об этом сообщили в пресс-службе донской полиции.
В кратчайшие сроки правоохранители организовали поисковые мероприятия и установили местонахождение несовершеннолетних. В настоящее время все дети переданы законным представителям. По информации полиции, жизни и здоровью подростков ничего не угрожает.
