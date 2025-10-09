Стало известно, где пройдет отключение света в Иркутске 10 октября 2025

Без света останется множество улиц, в том числе Джамбула, Лызина, Депутатская, Байкальская, Партизанская, Тимирязева, Урицкого, Фурье и другие. Некоторым жителям и гостям города повезет чуть больше, так как работы будут проходить всего пару часов ночью. Некоторым придется провести без электричества почти весь день.