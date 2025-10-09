Стало известно, где пройдет отключение света в Иркутске 10 октября 2025

Отключение света в Иркутске 10 октября 2025 года коснется Свердловского, Ленинского, Октябрьского и Правобережного районов. Согласно информации, размещенной в телеграмм-канале «Свет 38», это необходимо для проведения плановых работ на электрических сетях.
Без света останется множество улиц, в том числе Джамбула, Лызина, Депутатская, Байкальская, Партизанская, Тимирязева, Урицкого, Фурье и другие. Некоторым жителям и гостям города повезет чуть больше, так как работы будут проходить всего пару часов ночью. Некоторым придется провести без электричества почти весь день.
Более подробную информацию о том, где пройдет отключение света в Иркутске 10 октября 2025, можно посмотреть в фотокарточках ниже.
Фото: тг-канал «Свет 38».
