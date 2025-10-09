В Абакане появился новый школьный шахматный клуб

Новый шахматный клуб для школьников открыли в Абакане. Создание возможностей для всестороннего развития детей отвечает целям и задачам нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в городской администрации.
Уточним, что клуб был открыт по проекту «Шахматные клубы Сергея Карякина». Он был создан на базе городской школы № 33 и стал вторым в Абакане. В целом шахматные клубы проекта открыты в более чем 70 регионах России.
«Сегодня у нас очередное замечательное спортивное событие — мы открываем уже второй шахматный клуб Сергея Карякина в нашем городе. Уверен, что это то место, где будут “рождаться” будущие чемпионы!» — сказал глава Абакана Алексей Лемин.
Во время церемонии открытия сам гроссмейстер Сергей Карякин сыграл партию со школьниками. За этим наблюдал тренер детей Александр Юктешев.
«Я смотрю, как дети думают, и радуюсь, что, несмотря на волнение, они справляются с задачей. Есть некоторые неточности в ходах, но это вполне объяснимо. Я уверен, что для ребят самое главное в этой игре — участие, а не победа, потому что сразиться с Сергеем Карякиным — это большая удача. Ребята запомнят эту встречу на всю жизнь!» — отметил он.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.