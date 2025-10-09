Житель Гомеля отсудил 3000 рублей у хозяйки собаки, выбежавшей под колеса авто

Гомельчанин взыскал более трех тысяч белорусских рублей за повреждение авто с владелицы выбежавшей под колеса собаки. Подробности рассказали в пресс-службе Гомельского областного суда.
Инцидент произошел в областном центре минувшей осенью. Водитель сбил овчарку, выбежавшую на проезжую часть прямо под колеса его авто. Машина получила механические повреждения, а автовладелец после этого обратился в ГАИ, где ему выдали справку.
Потом гомельчанин пошел в суд, требуя взыскать компенсацию с хозяйки пса, нарушившей правила содержания домашних животных. Мужчина попросил возместить ему имущественный вреда и оплатить судебные расходы.
В суде был доказан тот факт, что во время выгула собака находилась на проезжей части, была без поводка и поэтому выбежала на дорогу прямо под колеса машины.
Суд удовлетворил иск гомельчанина. Подавалась апелляция, однако судебная коллегия Гомельского облсуда оставила судебное решение без изменений.
