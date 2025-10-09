Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Гомеля отсудил 3000 рублей у хозяйки собаки, выбежавшей под колеса авто

В Гомеле водитель судился с хозяйкой собаки, которая выбежала под колеса его машины.

Источник: Комсомольская правда

Гомельчанин взыскал более трех тысяч белорусских рублей за повреждение авто с владелицы выбежавшей под колеса собаки. Подробности рассказали в пресс-службе Гомельского областного суда.

Инцидент произошел в областном центре минувшей осенью. Водитель сбил овчарку, выбежавшую на проезжую часть прямо под колеса его авто. Машина получила механические повреждения, а автовладелец после этого обратился в ГАИ, где ему выдали справку.

Потом гомельчанин пошел в суд, требуя взыскать компенсацию с хозяйки пса, нарушившей правила содержания домашних животных. Мужчина попросил возместить ему имущественный вреда и оплатить судебные расходы.

В суде был доказан тот факт, что во время выгула собака находилась на проезжей части, была без поводка и поэтому выбежала на дорогу прямо под колеса машины.

Суд удовлетворил иск гомельчанина. Подавалась апелляция, однако судебная коллегия Гомельского облсуда оставила судебное решение без изменений.

Еще в Израиле из сексуального рабства освободили группу белорусок и других девушек из стран СНГ: «Организатор пытался скрыться в Сербии».

Тем временем МВД раскрыло коррупционную схему на Могилевщине: «Четверых задержали с поличным в момент передачи денег».