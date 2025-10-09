За неделю в Башкирии вскочили цены на помидоры, бананы и куриные яйца

Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 29 сентября по 6 октября помидоры подорожали на 13,30%. На этой неделе их средняя цена составила 154,28 рубля. Также жителям республики на 5,66% больше придется отдать за бананы (средняя цена — 133,74 рублей) и на 4,15% за куриные яйца (62,19 рубля).