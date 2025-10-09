В Башкирии завершили ремонт участка дороги Старые Тукмаклы — Мамяково

«Дорога Старые Тукмаклы — Мамяково обеспечивает транспортную связь жителям небольших сел и деревень Кушнаренковского района, в которых проживает порядка 2,5 тысячи человек. По этой дороге они могут выехать на федеральную трассу Р-240, подъезд к М-12 “Восток”. Поэтому важно было обеспечить безопасный и комфортный проезд», — сказала министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Любовь Минакова.