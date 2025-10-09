В Башкирии завершили ремонт участка дороги Старые Тукмаклы — Мамяково

Ремонтные работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» провели на участие трассы Старые Тукмаклы — Мамяково в Башкирии. Об этом сообщили в минтрансе республики.
Реконструкцию провели на отрезке трассы возле села Шарипово в Кушнаренковском районе. Протяженность отремонтированного участка составляет 1,3 км. Дорожники обновили асфальтобетонное покрытие, укрепили обочины и нанесли разметку.
«Дорога Старые Тукмаклы — Мамяково обеспечивает транспортную связь жителям небольших сел и деревень Кушнаренковского района, в которых проживает порядка 2,5 тысячи человек. По этой дороге они могут выехать на федеральную трассу Р-240, подъезд к М-12 “Восток”. Поэтому важно было обеспечить безопасный и комфортный проезд», — сказала министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Любовь Минакова.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.