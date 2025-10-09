Кто определяет количество стран в мире и сколько их согласно данным на 2025 год

На карте мира сегодня можно насчитать около 200 государств. Но точное количество определить сложно: итог зависит от критериев подсчета, которые применяют разные международные организации и институты. Расхождения, как правило, связаны со странами, чей статус частично признан или не признан вообще. Кто занимается подсчетом количества стран, сколько их сегодня в мире и почему на этот вопрос нет точного ответа — в материале «Газеты.Ru».