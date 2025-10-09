Reuters: перед поездкой на Ближний Восток Трамп пройдет медицинский осмотр

В июле Белый дом признал, что у Трампа появились отеки на голенях и синяки на правой руке, после того как фотографы запечатлели президента с опухшими лодыжками и макияжем, покрывающим пораженную часть руки. Его лечащий врач Шон Барбабелла сообщил в письме, опубликованном в то время Белым домом, что проблема с ногой была вызвана «хронической венозной недостаточностью». Это доброкачественное заболевание, которое распространено у людей старше 70 лет, уточняет Reuters. Синяки на руке Трампа врач объяснил «незначительным раздражением» мягких тканей в результате частых рукопожатий и приема аспирина, который назначен Трампу в рамках «стандартной схемы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний».