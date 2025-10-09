Ричмонд
Reuters: перед поездкой на Ближний Восток Трамп пройдет медицинский осмотр

Дональд Трамп в пятницу в медицинском центре Уолтера Рида пройдет то, что Белый дом называет «обычным ежегодным осмотром», хотя всего шесть месяцев назад президент уже прошел тщательное медицинское обследование, сообщает Reuters.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в среду заявила, что 79-летний Трамп отправится в медицинское учреждение «за пределами Вашингтона» для встречи и разговора с американскими военнослужащими. «Находясь там, президент Трамп заедет на свой обычный ежегодный осмотр», — сказала Левитт, добавив, что затем он отправится на Ближний Восток.

За здоровьем Трампа внимательно следят не только из-за его возраста и предпочтения фастфуда здоровой пище, но и из-за вопросов о физическом и ментальном упадке его предшественника Джо Байдена и его пригодности для работы на этом посту, поясняет Reuters.

В июле Белый дом признал, что у Трампа появились отеки на голенях и синяки на правой руке, после того как фотографы запечатлели президента с опухшими лодыжками и макияжем, покрывающим пораженную часть руки. Его лечащий врач Шон Барбабелла сообщил в письме, опубликованном в то время Белым домом, что проблема с ногой была вызвана «хронической венозной недостаточностью». Это доброкачественное заболевание, которое распространено у людей старше 70 лет, уточняет Reuters. Синяки на руке Трампа врач объяснил «незначительным раздражением» мягких тканей в результате частых рукопожатий и приема аспирина, который назначен Трампу в рамках «стандартной схемы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний».

С тех пор Белый дом преуменьшал опасения по поводу его здоровья и отказывался комментировать, как решается проблема с ногой президента. Белый дом ссылается на апрельский медосмотр Трампа, который показал, что у него нормальный сердечный ритм и нет серьезных проблем со здоровьем, говорится в статье.

