В кузбасской Юрге организовали праздник для будущих мам

«Спасибо всем, кто присоединился к нам в этот особый день, посвященный Дню беременных. Пусть все мечты и планы сбудутся, а беременность будет радостной, спокойной и наполненной любовью», — сказала директор Центра социальной помощи семье и детям города Юрги Ирина Ковалева.