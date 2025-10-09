В кузбасской Юрге организовали праздник для будущих мам

Будущие мамы из Юрги в Кузбассе приняли участие в специальном празднике общероссийского проекта «ВСЁБЕРЕМЕННЫМ.РФ». Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в городской администрации.
Площадкой для праздника стал центр социальной помощи семье и детям. Для участниц мероприятия подготовили концертную программу. Перед будущими мамами, в частности, выступили воспитанники детской музыкальной школы и студии «Россияночка». Под конец праздника прошел мастер-класс по созданию сумочки для бутылочки.
«Спасибо всем, кто присоединился к нам в этот особый день, посвященный Дню беременных. Пусть все мечты и планы сбудутся, а беременность будет радостной, спокойной и наполненной любовью», — сказала директор Центра социальной помощи семье и детям города Юрги Ирина Ковалева.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.