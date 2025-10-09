В Ростове-на-Дону наградили лауреатов XII конкурса «Общественное признание»

Миссия заключается в поддержке значимых инициатив, способствующих укреплению патриотических ценностей и гражданской активности в Ростовской области. По итогам определены 35 лауреатов: ветераны боевых действий, участники СВО, руководители волонтерских отрядов, инициативные граждане, общественные организации и фонды, внесшие значимый вклад в развитие практик патриотического воспитания детей и молодежи. Им были вручены поощрительные персональные знаки и благодарности от Общественной палаты Ростовской области. На церемонии состоялся специальный показ фильма о лауреатах «Герои. Всегда. Рядом».