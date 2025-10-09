В Ростове-на-Дону наградили лауреатов XII конкурса «Общественное признание»

Награждение лауреатов XII конкурса Общественной палаты Ростовской области «Общественное признание» состоялось 7 октября в Ростовском государственном музыкальном театре, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций. В 2025 году конкурс проходил в номинации «Новые вызовы воспитания. Патриотизм», что соответствует задачам нацпроекта «Молодежь и дети».
Миссия заключается в поддержке значимых инициатив, способствующих укреплению патриотических ценностей и гражданской активности в Ростовской области. По итогам определены 35 лауреатов: ветераны боевых действий, участники СВО, руководители волонтерских отрядов, инициативные граждане, общественные организации и фонды, внесшие значимый вклад в развитие практик патриотического воспитания детей и молодежи. Им были вручены поощрительные персональные знаки и благодарности от Общественной палаты Ростовской области. На церемонии состоялся специальный показ фильма о лауреатах «Герои. Всегда. Рядом».
«Мы отобрали самых достойных, с уже настоящей реальной практикой нового подхода к патриотическому воспитанию. Некоторые участники и сейчас на фронте, так что награды за них получают родные или члены общественных палат», — рассказала организатор и автор конкурса, председатель комиссии по развитию институтов гражданского общества и НКО Общественной палаты Ростовской области Татьяна Зенкова.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.