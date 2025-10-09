Владелец омского «Континента» уже ставит новогоднюю елку раньше обычного

В Омске в четверг, 9 октября, у ТВЦ «Континент» начали ставить новогоднюю елку. Фото об этом вышли в паблике «Аварийный Омск» во «ВКонтакте».
Как и в предыдущие годы, монтаж ели у объекта бизнесмена Валерия Кокорина начался раньше, чем у других омских ТЦ. Предполагают, что это традиционный маркетинговый ход. Но если сравнить, «Континент» ныне перещеголяет сам себя, в 2024 году елку установили у него примерно 15−16 октября. Убирают ее там обычно тоже поздно, «продлевая Новый год» как праздник часто до марта…
Участники группы традиционно, как уже каждый год, стали обсуждать и шутить, не слишком ли рано (или поздно) началась установка дерева.
На фото видно, что рабочие крепят ветви хвойного к каркасу в форме конуса, для удобства на площадку приехал подъемник. Следующей, видимо, должна быть установка ели у ТВЦ «Каскад» (он тоже принадлежит Кокорину).
Ранее мы писали, что по соседству с «Континентом», у ТЦ «Фестиваль Сити» продают каток.