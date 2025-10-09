Владелец омского «Континента» уже ставит новогоднюю елку раньше обычного

Как и в предыдущие годы, монтаж ели у объекта бизнесмена Валерия Кокорина начался раньше, чем у других омских ТЦ. Предполагают, что это традиционный маркетинговый ход. Но если сравнить, «Континент» ныне перещеголяет сам себя, в 2024 году елку установили у него примерно 15−16 октября. Убирают ее там обычно тоже поздно, «продлевая Новый год» как праздник часто до марта…