В Кыштовском районе Новосибирской области обновили участок дороги

В 2025 году отремонтировали участок протяженностью 2 км между деревнями Усманка и Пахомово. Специалисты уложили новое асфальтобетонное покрытие. Также установлены дорожные знаки и нанесена разметка. Кроме того, обновили мост через реку Тара в Кыштовке. Уже завершены работы по устройству гидроизоляции, обновлено покрытие. На данном этапе ведутся работы по укреплению конусов насыпи. Согласно контракту, завершение работ планируется на конец октября 2025 года.