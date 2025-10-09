В Кыштовском районе Новосибирской области обновили участок дороги

Участок автомобильной дороги «Чаны — Венгерово — Кыштовка» протяженностью 2 км между деревнями Усманка и Пахомово в Кыштовском районе Новосибирской области отремонтировали по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
Уточним, дорога «Чаны — Венгерово — Кыштовка» построена в 1970-е годы и имеет протяженность 156 км. Ремонт дороги проводится ежегодно. В 2024 году привели в порядок участок протяженностью 4 км около села Воробьево в Венгеровском районе, а также отрезок в 3,6 км на подъезде к селу Кыштовка.
В 2025 году отремонтировали участок протяженностью 2 км между деревнями Усманка и Пахомово. Специалисты уложили новое асфальтобетонное покрытие. Также установлены дорожные знаки и нанесена разметка. Кроме того, обновили мост через реку Тара в Кыштовке. Уже завершены работы по устройству гидроизоляции, обновлено покрытие. На данном этапе ведутся работы по укреплению конусов насыпи. Согласно контракту, завершение работ планируется на конец октября 2025 года.
«Дорога соединяет три опорных населенных пункта — Кыштовку, Венгерово и Чаны, а также имеет выход на федеральную дорогу Р-254 “Иртыш” и Транссибирскую магистраль. По ней осуществляются регулярные пассажирские перевозки, доставка продуктов, товаров первой необходимости, а также проходят школьные маршруты», — рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Антон Мирошниченко.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.