Профессию сварщика бесплатно освоил 141 житель Саратовской области

Бесплатное обучение на сварщика с начала года прошел 141 житель Саратовской области, сообщили в министерстве труда и социальной защиты региона. Занятия по востребованным рабочим профессиям осуществляются по национальному проекту «Кадры».
Уточним, по данным кадрового центра Саратовской области, рабочие специальности составляют 64,5% от общего количества заявленных работодателями вакансий. На вакансии инженерно-технических работников приходится 35,5% предложений от работодателей. Всего с начала года к обучению приступили более 2,1 тысячи жителей Саратовской области.
«Обучение бесплатное и доступно всем обратившимся в кадровый центр, включая людей с инвалидностью, участников СВО и членов их семей, а также неработающих матерей. Программа позволяет освоить новую профессию или повысить квалификацию, что способствует росту конкурентоспособности и расширению карьерных возможностей. Подробную информацию можно узнать по телефону горячей линии Кадрового центра Саратовской области: 8−800−775−76−25», — рассказали в министерстве труда и социальной защиты Саратовской области.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.