Профессию сварщика бесплатно освоил 141 житель Саратовской области

«Обучение бесплатное и доступно всем обратившимся в кадровый центр, включая людей с инвалидностью, участников СВО и членов их семей, а также неработающих матерей. Программа позволяет освоить новую профессию или повысить квалификацию, что способствует росту конкурентоспособности и расширению карьерных возможностей. Подробную информацию можно узнать по телефону горячей линии Кадрового центра Саратовской области: 8−800−775−76−25», — рассказали в министерстве труда и социальной защиты Саратовской области.