Разросся до огромных размеров. Врачи были в шоке, взглянув на рентген сибирячки

Камень, который годами рос в теле женщины, превратился в настоящую мину замедленного действия. Хирурги столкнулись с уникальным случаем, извлекая из пациентки гигантское инородное тело размером 4,5 на 3 сантиметра. Но самое шокирующее было не в его величине, а в том, где его обнаружили. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе больницы скорой медицинской помощи в Бурятии.
Образование, сформировавшееся в желчном пузыре, совершило опасное «путешествие». Вызвав пролежень стенки органа, камень провалился прямиком в двенадцатиперстную кишку. Это редкое осложнение, известное как желчнокаменная непроходимость, способно привести к трагическим последствиям. Такой булыжник мог в любой момент застрять в узком участке кишечника, вызвав заворот кишок, перитонит и смерть.
— Желчные камни, вопреки распространенному мнению, не рассасываются, — пояснил хирург БСМП им. В. В. Ангапова Дабасамбу Дашицыренов. — Зачастую пациенты сами выращивают у себя камни, поскольку не проходят необходимые исследования и не подозревают о проблеме. Первые настораживающие признаки — это тяжесть в правом подреберье, горечь во рту и тошнота после еды.
Медикам удалось не только избавить женщину от смертельно опасного «подарка», но и провести операцию ювелирно, сохранив ей орган.
