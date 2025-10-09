Разросся до огромных размеров. Врачи были в шоке, взглянув на рентген сибирячки

Камень, который годами рос в теле женщины, превратился в настоящую мину замедленного действия. Хирурги столкнулись с уникальным случаем, извлекая из пациентки гигантское инородное тело размером 4,5 на 3 сантиметра. Но самое шокирующее было не в его величине, а в том, где его обнаружили. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе больницы скорой медицинской помощи в Бурятии.