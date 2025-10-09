Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Студент из Подмосковья стал финалистом чемпионата пилотирования дронов

Всего в испытаниях приняли участие 100 лучших пилотов из 38 регионов страны.

Финал Всероссийского чемпионата управления дронами «Пилоты будущего», организованного в соответствии с задачами нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», состоялся в Москве 4 октября. Участие в нем принял в том числе представитель Московской области Дмитрий Митрофанов, сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.

Дмитрий учится в Щелковском колледже и является активистом первичного отделения Движения первых. По результатам состязаний Дмитрий Митрофанов занял 21-е место. Для него это был первый чемпионат по гонкам дронов, он планирует готовиться к следующим соревнованиям.

Уточним, мероприятие прошло в Лужниках. Всего в финальных испытаниях приняли участие 100 лучших пилотов из 38 регионов страны. Всего на чемпионат было подано 16 тысяч заявок.

При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.