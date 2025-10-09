Студент из Подмосковья стал финалистом чемпионата пилотирования дронов

Финал Всероссийского чемпионата управления дронами «Пилоты будущего», организованного в соответствии с задачами нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», состоялся в Москве 4 октября. Участие в нем принял в том числе представитель Московской области Дмитрий Митрофанов, сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Дмитрий учится в Щелковском колледже и является активистом первичного отделения Движения первых. По результатам состязаний Дмитрий Митрофанов занял 21-е место. Для него это был первый чемпионат по гонкам дронов, он планирует готовиться к следующим соревнованиям.
Уточним, мероприятие прошло в Лужниках. Всего в финальных испытаниях приняли участие 100 лучших пилотов из 38 регионов страны. Всего на чемпионат было подано 16 тысяч заявок.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.