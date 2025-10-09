Ричмонд
В Ростовской области подорожало топливо

Бензин и дизель снова подорожали в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

По данным Росстата, с конца сентября в Ростовской области стоимость бензина и дизеля вновь выросла, увеличив расходы на заправку полного бака.

Наибольший рост за неделю показал бензин АИ-98, подорожавший на 1,21 рубля и достигший 88,06 рубля за литр. Теперь полная заправка этим видом топлива обойдется почти в 4850 рублей. Цены на популярные марки бензина также выросли: АИ-95 теперь стоит 69,38 рубля за литр, а АИ-92 — 62,57 рубля.

Не остался в стороне и дизель, цена на который достигла 69,37 рубля за литр.

