Нижегородцам рекомендовали брать больничный в случае болезни

«У нас много ответственных работников. И не всегда такой работник будет брать больничный. Но любая болезнь проходит быстрее, если лечить её в постельном режиме», — заявила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по региону Наталья Садыкова 9 октября.
По ее словам, грипп тяжело переносится «на ногах».
«Нагрузки в период болезни также отражаются на иммунитете. Это вызывает преждевременное старение, потому что быстрее портятся суставы и кожа», — объяснила Садыкова.
Она напомнила, что дистанционный формат работы, который ввели многие компании после пандемии коронавируса, позволяет заболевшему сотруднику трудиться не выходя из дома.
Ранее Садыкова рассказала об уровне заболеваемости гриппом в школах и детсадах Нижегородской области.