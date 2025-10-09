Ричмонд
Нижегородцам рекомендовали брать больничный в случае болезни

Многие работники до последнего игнорируют симптомы гриппа и ОРВИ.

Источник: Время

«У нас много ответственных работников. И не всегда такой работник будет брать больничный. Но любая болезнь проходит быстрее, если лечить её в постельном режиме», — заявила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по региону Наталья Садыкова 9 октября.

По ее словам, грипп тяжело переносится «на ногах».

«Нагрузки в период болезни также отражаются на иммунитете. Это вызывает преждевременное старение, потому что быстрее портятся суставы и кожа», — объяснила Садыкова.

Она напомнила, что дистанционный формат работы, который ввели многие компании после пандемии коронавируса, позволяет заболевшему сотруднику трудиться не выходя из дома.

Ранее Садыкова рассказала об уровне заболеваемости гриппом в школах и детсадах Нижегородской области.