В Татарстане завершился экомарафон «По следам добрых дел»

Города Чистополь и Елабуга стали завершающими точками марафона «По следам добрых дел» в Татарстане, проводимого в поддержку Олимпиады юных экологов «Чистое наследие» и нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов республики.
В Чистополе на площадке досугово-развивающего центра «Камалия» прошел экологический квест среди школьников. Участники прошли пять станций: познакомились с животным и растительным миром, научились сортировать отходы и создавать поделки из вторсырья, определять следы диких зверей и создали собственную картину методом эбру — специальная техника рисования на воде.
Завершающий этап марафона «По следам добрых дел» в Татарстане приняла Елабуга. Здесь сотрудники Детского эколого-биологического центра совместно с образовательными учреждениями организовали сбор корма и медикаментов для приюта бездомных животных. Общими усилиями удалось передать четвероногим друзьям больше 100 кг корма.
Уточним, марафон «По следам добрых дел» охватил 12 городов Татарстана. Он продолжит эстафету в Москве, Санкт-Петербурге, Всеволожске, а также в городах Узбекистана и Казахстана.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.