В Ленинградской области сов выпустили в дикую природу после лечения

В Ленинградской области четырех неясытей выпустили в дикую природу после лечения.

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. В Ленинградской области выпустили в дикую природу четырех длиннохвостых неясытей и лису, которых вылечили от травм, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

«Специалисты Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора по приглашению Центра реабилитации диких животных “Сирин” приняли участие в возвращении в дикую природу четырех длиннохвостых неясытей и лисы во Всеволожском районе Ленинградской области», — написала она в Telegram-канале.

Глава ведомства уточнила, что совы пострадали от столкновений с машинами и стеклом, а лиса поступила в центр реабилитации с переломом лапы после ДТП.

«После лечения и восстановления животные вновь обрели силу: у птиц полностью выросло оперение, а лиса сохранила настороженность к людям — важный признак готовности к возвращению в дикую среду», — добавила Радионова.

По ее словам, для выпуска выбрали тихий и густой лес, где животные смогут найти укрытие и безопасно адаптироваться.