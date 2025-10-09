Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ветеран СВО и бывший чиновник погиб в Подмосковье

Shot: в Подмосковье заживо сгорел ветеран СВО и бывший чиновник Олег Иванов.

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. В Подмосковье в результате пожара в доме на колесах погиб бывший чиновник из Смоленска Олег Иванов, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

По предварительным данным, мужчина отмечал в автофургоне свой день рождения, признаков насильственной смерти пока не обнаружено.

Telegram-канал Shot ранее днем сообщал, что инцидент произошел прошлой ночью около 02:00 в Сергиевом Посаде у Семейного центра имени Мещерякова, который занимается поддержкой участников СВО.

Отмечается, что накануне трагедии Иванов доставил помощь в это учреждение, после чего решил провести ночь в своем доме на колесах, планируя утром отправиться домой в Смоленск, но ночью, пока он спал, его машина загорелась, утверждается в тексте.

Иванов в разное время был руководителем Кардымовского района и начальником Главного управления региона по делам молодёжи и патриотическому воспитанию, участвовал в СВО. Мужчина активно занимался сбором и транспортировкой гуманитарной помощи на фронт.