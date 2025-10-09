В двух деревнях Башкирии ввели карантин по бешенству

В ближайшее время в населенные пункты прибудут ветеринарные службы и проведут специальные мероприятия. В частности, ветеринары обойдут каждый двор, чтобы выявить больных животных и проведут обязательную вакцинацию всех восприимчивых к бешенству домашних кошек, собак, коров, лошадей и так далее. Безнадзорных животных будут отлавливать, а в местах обнаружения опасного заболевания проведут дезинфекцию.