В двух деревнях Башкирии ввели карантин по бешенству

Накануне на территории двух населенных пунктов Иглинского района Башкирии ввели карантин по бешенству животных. Соответствующий указ подписал глава республики Радий Хабиров, он вступил в силу с 7 октября.
Согласно документу, в деревнях Авангард и Ягодная Иглинского района Башкирии вводятся ограничения из-за обнаружения очагов бешенства животных. Так, в деревне Авангард таковым признали хозяйство на улице Полевая, а в Ягодной обнаружили сразу два таких очага, оба на улице Ахматовой.
Теперь в связи с выявлением очагов бешенства животных, жителям деревень запрещено проводить ярмарки и выставки, где могут быть домашние животные. Запрещены вывоз животных из этих деревень, кроме как на убой, ограничено любое передвижение скота.
В ближайшее время в населенные пункты прибудут ветеринарные службы и проведут специальные мероприятия. В частности, ветеринары обойдут каждый двор, чтобы выявить больных животных и проведут обязательную вакцинацию всех восприимчивых к бешенству домашних кошек, собак, коров, лошадей и так далее. Безнадзорных животных будут отлавливать, а в местах обнаружения опасного заболевания проведут дезинфекцию.
Действовать карантин будет вплоть до принятия решение о его отмене.
