Рассказываем, где пройдет отключение отопления в Иркутске 10 и 11 октября 2025

Отключение отопления в Иркутске 10 и 11 октября 2025 года коснется Правобережного, а также Свердловского округов. По информации оператора тепловых сетей города, это связано с проведением ремонтных работ. Они необходимы для предотвращения аварийных ситуаций зимой.
— Проведем ремонт тепловой сети по улице 5-й Армии, 50 и в переулке Гусарова, 2, — уточняет оператор.
Также это значит, что в некоторых домах не будет горячей воды. Однако переживать не стоит! Отключение отопления в Иркутске 10 и 11 октября 2025 года продлится не так долго. Более подробная информация представлена в фотокарточке ниже.
