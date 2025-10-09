Politico: Ле Пен пригрозила сместить будущего премьера, если Макрон не назначит новые парламентские выборы

Сообщается, что Макрон готов приостановить непопулярную пенсионную реформу 2023 года, которая повысила минимальный возраст выхода на пенсию во Франции для большинства работников до 64 лет. На пресс-конференции Ле Пен уверенно предсказала, что Макрон пойдет на уступки, так как, по ее словам, это единственный способ для президентского лагеря избежать роспуска парламента.