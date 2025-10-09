Politico: Ле Пен пригрозила сместить будущего премьера, если Макрон не назначит новые парламентские выборы

«Каждое новое правительство — это способ обойти волю народа», — заявила Ле Пен в среду на пресс-конференции. Ее комментарии прозвучали в тот момент, когда уходящий в отставку премьер-министр Себастьян Лекорню отчаянно пытался по поручению Макрона найти решение политического кризиса к вечеру среды, пишет европейское бюро Politico.
Ле Пен в среду также обвинила своих политических оппонентов в том, что они «до смерти боятся» возвращаться к избирательным урнам из-за опасений поражения, говорится в статье.
Опросы показывают, что ее партия «Национальное объединение» остается самой популярной политической партией Франции, но система голосования в стране, предполагающая два тура, затрудняет прогнозирование результатов, поясняет Politico.
Сообщается, что Макрон готов приостановить непопулярную пенсионную реформу 2023 года, которая повысила минимальный возраст выхода на пенсию во Франции для большинства работников до 64 лет. На пресс-конференции Ле Пен уверенно предсказала, что Макрон пойдет на уступки, так как, по ее словам, это единственный способ для президентского лагеря избежать роспуска парламента.