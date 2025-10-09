В строй Бессмертного полка встал ещё один солдат: В Кишиневе ушла из жизни последняя женщина-ветеран Великой Отечественной войны — она была мобилизована в возрасте 14 лет, в 1943 году

В Кишиневе ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны, Галина Михайловна Янкова. В 1941-м году, на момент начала войны ей было всего 11 лет. Вместе с матерью девочка ухаживала за ранеными в госпитале, помогала им возвращаться в строй. Из воспоминаний Галины Янковой: «Самое страшное — это ухаживать за обгоревшими танкистами… Сил не было смотреть на мучения этих людей».