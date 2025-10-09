Ричмонд
В строй Бессмертного полка встал ещё один солдат: В Кишиневе ушла из жизни последняя женщина-ветеран Великой Отечественной войны — она была мобилизована в возрасте 14 лет, в 1943 году

В настоящий момент в Кишиневе осталось три ветерана-участника ВОВ.

Источник: Комсомольская правда

В Кишиневе ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны, Галина Михайловна Янкова.

В Кишиневе ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны, Галина Михайловна Янкова. В 1941-м году, на момент начала войны ей было всего 11 лет. Вместе с матерью девочка ухаживала за ранеными в госпитале, помогала им возвращаться в строй. Из воспоминаний Галины Янковой: «Самое страшное — это ухаживать за обгоревшими танкистами… Сил не было смотреть на мучения этих людей».

Весной текущего года Галина Михайловна была удостоена медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне» и вместе со всем молдавским народом отмечала великий праздник Победы, добытый и её стертыми до кровавых мозолей детскими руками.

Вечная память Солдату Великой войны! Вечная Слава!

Прощание с Галиной Михайловной состоится 10 октября, в 12.30, в траурном зале агентства «Ritus» (ул. Дойна 193).

