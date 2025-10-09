Минфин Беларуси приостановил лицензию известной страховой компании

По указанной причине в ведомстве приняли постановление о приостановлении лицензии на осуществление страховой деятельности с 13 октября 2025 года по 13 апреля 2026 года. В пресс-службе уточнили: в момент приостановки лицензия страхования компания может принимать очередные части страховых взносов. Кроме того, она обязана выполнять обязательства по осуществлению страховых выплат по ранее заключенным действующим договорам страхования.