В Новосибирске открылась школа осознанного родительства

На курсе для будущих родителей слушатели узнают о планировании беременности — какие анализы нужно сдать перед зачатием, и какими витаминами поддержать свое здоровье. Специалисты расскажут о физических и эмоциональных изменениях, которые происходят в организме женщины в каждом триместре. Лекторы будут говорить о партнерских родах, о том, как максимально быстро восстановиться после рождения ребенка, а также справиться с послеродовой депрессией.