В Новосибирске открылась школа осознанного родительства

Школа осознанного родительства открылась в Клиническом центре охраны здоровья семьи и репродукции в Новосибирске в соответствии с задачами национального проекта «Семья». Об этом сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
Занятия для будущих мам и пап будут вести акушеры-гинекологи, клинические и перинатальные психологи, консультанты по грудному вскармливанию и поддержке материнства, массажисты, арт-терапевты и аромапрактики. Курс рассчитан почти на два месяца и завершится 29 ноября на форуме, посвященном репродуктивному здоровью и планированию беременности.
На курсе для будущих родителей слушатели узнают о планировании беременности — какие анализы нужно сдать перед зачатием, и какими витаминами поддержать свое здоровье. Специалисты расскажут о физических и эмоциональных изменениях, которые происходят в организме женщины в каждом триместре. Лекторы будут говорить о партнерских родах, о том, как максимально быстро восстановиться после рождения ребенка, а также справиться с послеродовой депрессией.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.