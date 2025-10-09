В Саратовской области школьники узнали, как распознать дипфейки

«Первый в этом учебном году “цифровой” урок затронул одну из важных тем безопасности для детей и подростков — цифровые подделки или дипфейки. Ребята узнали, как искусственный интеллект может подменять лица и голоса в видео так, что это становится практически неотличимо от реальности. Самое главное, что урок позволил школьникам получить практические советы, как не поддаваться на уловки мошенников и надежно защитить себя и своих близких», — рассказала первый заместитель министра цифрового развития и связи области Анастасия Черепанова.