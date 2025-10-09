В Саратовской области школьники узнали, как распознать дипфейки

Открытый урок по теме «Цифровые подделки: узнай, как распознать дипфейки» состоялся в школах Саратовской области по национальному проекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства». В нем приняли участие около 2,5 тыс. школьников с 3 по 11 класс из 17 муниципальных районов области, сообщили в министерстве цифрового развития и связи региона.
Приглашенный спикер — преподаватель центра «Российская академия Цифра» Семен Муха подробно рассказал ребятам о том, что такое «дипфейки» и как от них защититься. Кроме того, дети получили практические советы по защите своих данных в интернете, например, лучше создавать разные и сложные пароли, использовать двухфакторную идентификацию, создавать резервные копии, регулярно обновлять программное обеспечение и др.
«Первый в этом учебном году “цифровой” урок затронул одну из важных тем безопасности для детей и подростков — цифровые подделки или дипфейки. Ребята узнали, как искусственный интеллект может подменять лица и голоса в видео так, что это становится практически неотличимо от реальности. Самое главное, что урок позволил школьникам получить практические советы, как не поддаваться на уловки мошенников и надежно защитить себя и своих близких», — рассказала первый заместитель министра цифрового развития и связи области Анастасия Черепанова.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.