Свежие фрукты начнут сертифицировать по новому «зеленому» стандарту

«Стандарт на “зеленые” фрукты устанавливает жесткие экологические нормы на всех этапах — от производства до транспортировки и хранения. Ключевые требования к такой продукции включают запрет на содержание ГМО и синтетических пестицидов, отсутствие вредных химических веществ, а также соблюдение строгих регламентов хранения и транспортировки для сохранения качества», — указали в организации.