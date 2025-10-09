МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Свежие фрукты начнут сертифицировать по новому «зеленому» стандарту в России, первое соглашение в рамках этой деятельности было подписано между Роскачеством и производителем из Липецкой области, рассказали РИА Новости в организации.
«В рамках выставки “Золотая осень-2025” было объявлено о практическом запуске нового направления в российском АПК — сертификации свежих фруктов по строгому “зеленому” стандарту», — говорится в сообщении.
«Первый договор на сертификацию между Роскачеством и брендом “Собрано в саду”, который занимается выращиванием свежих яблок на площадке “Агроном-сад” в Лебедяни, был подписан в ходе панельной дискуссии “Инновации в практику: как развивается сегмент зеленой продукции на современном этапе”, — добавляется там.
В пресс-службе Роскачества уточнили агентству, что сертификацию продукции планируется завершить через полгода.
Отмечается, что основой для этого стал новый национальный стандарт ГОСТ Р 72024−2025 «Продукция и продовольствие с улучшенными характеристиками. Фрукты свежие. Общие технические условия», который вступит в силу в середине 2026 года.
«Стандарт на “зеленые” фрукты устанавливает жесткие экологические нормы на всех этапах — от производства до транспортировки и хранения. Ключевые требования к такой продукции включают запрет на содержание ГМО и синтетических пестицидов, отсутствие вредных химических веществ, а также соблюдение строгих регламентов хранения и транспортировки для сохранения качества», — указали в организации.
Там пояснили, что продукция, соответствующая нормативам, сможет получить официальную маркировку «Зеленый эталон», которая будет подтверждена органом по сертификации Роскачества. «Все сведения о сертифицированных товарах вносятся в Единый реестр Минсельхоза России, что гарантирует прозрачность и контроль качества для потребителей», — заключили в Роскачестве.