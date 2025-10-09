При Кабардино-Балкарской больнице построили отделение скорой помощи

Современное отделение стационарной скорой помощи при Кабардино-Балкарской Республиканской клинической больнице построили по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Отделение в скором времени готовится к открытию, сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Новый корпус составляет более 1,2 тыс. квадратных метров и разделен на три зоны. В зеленую пациенты смогут обращаться за помощью самостоятельно: здесь расположены регистратура, зона ожидания, медицинская сортировка, смотровые и изолятор.
Желтая зона служит для пациентов, прибывших на скорой помощи, и оборудована диагностическими кабинетами УЗИ, рентгена и компьютерной томографии. А красная зона предназначена для тяжелых и неотложных случаев. В ней есть противошоковый зал и палата интенсивной терапии на шесть коек. Также предусмотрен прямой доступ к диагностическим кабинетам и реанимации.
Дополнительные помещения включают перевязочные, операционные, травматологические и эндоскопические кабинеты. Отделение соединено с другими корпусами больницы крытыми переходами, что упрощает маршрутизацию пациентов. Уточним, Кабардино-Балкария стала одним из первых регионов, внедривших такой подход к экстренной медицинской помощи.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.