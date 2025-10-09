В России выросло число киберпреступлений против инвалидов

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. В России растет число киберпреступлений в отношении инвалидов и несовершеннолетних, сообщила пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ.
Межведомственная комиссия СБ РФ по информационной безопасности на своем заседании рассмотрела вопросы противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий.
«Отмечено, что несмотря на снижение в 2025 году динамики прироста количества дистанционных краж, мошенничеств и других компьютерных преступлений, их число остается стабильно высоким. По-прежнему растет количество преступных деяний, совершенных в отношении уязвимых слоев населения, в первую очередь — инвалидов и несовершеннолетних», — говорится в сообщении.
В целях парирования этих и других угроз на заседании были выработаны дополнительные меры нормативно-правового регулирования в рассматриваемой сфере, включая усиление ответственности преступников за совершенные деяния, отмечает пресс-служба аппарата СБ РФ.