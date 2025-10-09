В России выросло число киберпреступлений против инвалидов

«Отмечено, что несмотря на снижение в 2025 году динамики прироста количества дистанционных краж, мошенничеств и других компьютерных преступлений, их число остается стабильно высоким. По-прежнему растет количество преступных деяний, совершенных в отношении уязвимых слоев населения, в первую очередь — инвалидов и несовершеннолетних», — говорится в сообщении.