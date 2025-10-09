В Эрмитаже рассказали, как можно забрать в семью музейных котов

«А главное — не любое животное можно забрать. Одни каждый раз при попытке передачи вдохновенно устремляются в лабиринты дворцовых подвалов. Другие слишком своеобразны. Третьи живут в Эрмитаже настолько долго, что уже неотделимы от музея. Есть даже коты, разменявшие третий десяток. По человеческим меркам им больше 100 лет, и самое комфортное в таком почтенном возрасте — стабильное место, где все знакомо», — рассказали в музее.