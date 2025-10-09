Ричмонд
Эксперт предупредила о первых симптомах ветрянки

Терапевт Тен: Слабость и боль в горле могут говорить о ветрянке.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Врач-терапевт Зарема Тен в интервью NEWS.ru рассказала, что ветряная оспа часто начинается не с сыпи, а с симптомов, похожих на обычную простуду. По ее словам, у заболевшего сначала может подняться температура, появиться головная боль, слабость и даже боль в горле.

— Только через один-два дня появляется характерная сыпь, которая проходит несколько стадий развития, — пояснила специалист. — Сначала на коже возникают розовые пятна, которые быстро превращаются в бугорки, а затем в пузырьки с прозрачной жидкостью.

Новые высыпания продолжают появляться волнами в течение нескольких дней, поэтому на коже одновременно можно увидеть и свежие пятна, и пузырьки, и уже подсохшие корочки. Полное заживление кожи обычно занимает одну-две недели.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что после родов 39-летняя сибирячка пережила кому и клиническую смерть, но вскоре умерла.