Эксперт предупредила о первых симптомах ветрянки

Врач-терапевт Зарема Тен в интервью NEWS.ru рассказала, что ветряная оспа часто начинается не с сыпи, а с симптомов, похожих на обычную простуду. По ее словам, у заболевшего сначала может подняться температура, появиться головная боль, слабость и даже боль в горле.