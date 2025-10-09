«Белнефтехим» опроверг снижение качества топлива для России. Подробности рассказали в пресс-службе концерна.
В интернете распространяются фейковые видео с участием министра энергетики Дениса Мороза и главы Могилевского облисполкома Анатолия Исаченко, касающееся снижения качество топлива, которое поставляется в Россию.
«Концерн “Белнефтехим” заявляет: на внутреннем рынке нет проблем с объемами поставок нефтепродуктов, качество топлива соответствует всем необходимым нормам и требованиям», — подчеркнули в пресс-службе концерна.
В пресс-службе Министерства энергетики также прокомментировали видео с главой ведомства, которое распространяется в сетях.
«Видео с комментарием министра энергетики о снижении качества поставляемого в Россию топлива, распространяемое в соцсетях — дипфейк», — заявили в пресс-службе.
И уточнили, что данное видео является фейковым. Оно было смонтировано из одного из выступлений министра с наложенным фальшивым звуком и произведенной при помощи технологий искусственного интеллекта.
«Информация в ролике о снижении качества производимого в Беларуси топлива не соответствует действительности», — заявили в Минэнерго.
Ранее МВД Беларуси прокомментировало видео с мигрантом из Афганистана с ампутированной рукой: «Не соответствует действительности».
Тем временем врачи назвали главные симптомы вирусов, которыми осенью 2025 болеют белорусы: новый штамм коронавируса «Стратус» с охриплостью, РСВ с лающим кашлем, аденовирус с сильным конъюнктивитом.
Кстати, мы собрали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2025: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.