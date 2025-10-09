Волжский начинает отопительный сезон 16 октября

Глава Волжского Волгоградской области Игорь Воронин принял решение о старте отопительного сезона уже 16 октября, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на мэрию города-спутника. В Волгограде тепло начали подавать с 6 октября.
Заместитель главы Волжского Евгений Головко подчеркнул, что процесс будет поэтапным и тщательно контролируемым.
— Необходимо делать это поэтапно и аккуратно. В течение 5−6 дней мы постепенно весь город обеспечим теплом, — отметил Головко.
Управляющие компании будут работать в тесном взаимодействии с «Волжскими тепловыми сетями» для бесперебойной подачи тепла и оперативного устранения неполадок. Подготовка к холодам началась заранее: с 8 октября пробные топки уже прошли в социальных учреждениях и части жилых домов. Ожидается, что к
Важно помнить: после 16 октября тепло в батареях появится не мгновенно. Системе потребуется несколько дней для заполнения теплоносителем. Если возникнут вопросы или проблемы с отоплением, не стесняйтесь обращаться в свою управляющую компанию. Там вам помогут отрегулировать систему.