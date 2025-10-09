Волжский начинает отопительный сезон 16 октября

Управляющие компании будут работать в тесном взаимодействии с «Волжскими тепловыми сетями» для бесперебойной подачи тепла и оперативного устранения неполадок. Подготовка к холодам началась заранее: с 8 октября пробные топки уже прошли в социальных учреждениях и части жилых домов. Ожидается, что к 22—23 октября система должна выйти на полноценный зимний режим работы.