Кадровый центр Кузбасса помог ветерану СВО найти новую профессию

С начала года провели 49 встреч с работодателями и ознакомительных визитов на предприятия, в которых приняли участие 153 ветерана. В результате 21 человек трудоустроен, 4 стали самозанятыми, 16 направлены на профобучение. Рабочие места участникам СВО предложили более 140 работодателей региона. Для повышения конкурентоспособности для 104 ветеранов организовано профессиональное обучение.