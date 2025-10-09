Кадровый центр Кузбасса помог ветерану СВО найти новую профессию

Специалисты кадрового центра Кузбасса помогли с трудоустройством ветерану специальной военной операции (СВО), сообщили в министерстве труда и занятости населения региона. Он прошел обучение, организованное при поддержке нацпроекта «Кадры».
После возвращения с СВО Алексей Барматков, имея диплом педагога по физической культуре, обратился в центр с целью найти работу. Карьерные консультанты предложили ветерану пройти дополнительные обучающие курсы и в кратчайшие сроки подобрали для него оптимальную должность — преподавателя основ безопасности и защиты Родины в Кемеровском техникуме индустрии питания и сферы услуг.
Уточним, кадровый центр Кузбасса сегодня оказывает всестороннюю поддержку гражданам в поиске работы, включая профориентацию, психологическую помощь, переобучение и адаптацию на рабочем месте. Кроме того, в регионе работает проект «Мотивационные встречи», который информирует ветеранов о вариантах трудоустройства, поиске работы и адаптации.
С начала года провели 49 встреч с работодателями и ознакомительных визитов на предприятия, в которых приняли участие 153 ветерана. В результате 21 человек трудоустроен, 4 стали самозанятыми, 16 направлены на профобучение. Рабочие места участникам СВО предложили более 140 работодателей региона. Для повышения конкурентоспособности для 104 ветеранов организовано профессиональное обучение.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.