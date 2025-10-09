В нижегородском заповеднике нашли новый для региона вид жуков

В Керженском заповеднике, неподалеку от поселка Черноречье, зафиксирован ранее не встречавшийся в Нижегородской области вид жуков — Aegomorphus obscurior, или жук-усач эгоморфус обскуриор. Это лишь третий случай обнаружения данного вида в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе заповедника.
Личинки эгоморфуса развиваются, находясь в мертвой древесине таких пород, как дуб, береза, осина и ива. Взрослые особи довольно активны и хорошо летают. Их камуфляжная окраска, имитирующая кору лиственных деревьев, делает их труднозаметными, поэтому встреча с ними обычно становится сюрпризом.
Впервые Aegomorphus obscurior был описан в Амурской области в 1904 году. В России более распространен близкий вид — Aegomorphus clavipes, для надежного определения которого требуется экспертное мнение.
Призываем проявлять интерес к миру насекомых, фотографировать их и делиться снимками, особенно если вам кажется, что вы обнаружили что-то необычное. Не забывайте фиксировать условия съемки — место, дату и тип местности. Собранные данные помогут расширить знания о насекомых, особенно редких и с ограниченным ареалом обитания.
