В нижегородском заповеднике нашли новый для региона вид жуков

Призываем проявлять интерес к миру насекомых, фотографировать их и делиться снимками, особенно если вам кажется, что вы обнаружили что-то необычное. Не забывайте фиксировать условия съемки — место, дату и тип местности. Собранные данные помогут расширить знания о насекомых, особенно редких и с ограниченным ареалом обитания.