В Башкирии за 9 месяцев 2025 года в ДТП погибли 308 жителей

Башкирия вошла в топ-4 регионов России по количеству погибших в ДТП жителей.

Источник: Комсомольская правда

Накануне на сайте Госавтоинспекции были опубликованы данные по аварийности на дорогах за 9 месяцев 2025 года. В том числе, в ведомстве подсчитали количество ДТП с погибшими и назвали регионы страны, где их произошло больше всего.

По данным ГАИ, в Башкирии с января по сентябрь этого года произошло более 2 тысяч ДТП, в которых погибли 308 и пострадали 2,4 тысячи человек. По показателю смертности на дорогах республика заняла четвертое место среди всех регионов России.

На первом месте по количеству погибших в ДТП жителей занял Краснодарский край — там за 9 месяцев 2025 года погибли в авариях 532 человека. Второе место в этом антирейтинге Московская область с 514 погибшими, замыкает тройку Ростовская область — 324 жертвы.

