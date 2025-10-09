В Башкирии за 9 месяцев 2025 года в ДТП погибли 308 жителей

Накануне на сайте Госавтоинспекции были опубликованы данные по аварийности на дорогах за 9 месяцев 2025 года. В том числе, в ведомстве подсчитали количество ДТП с погибшими и назвали регионы страны, где их произошло больше всего.
По данным ГАИ, в Башкирии с января по сентябрь этого года произошло более 2 тысяч ДТП, в которых погибли 308 и пострадали 2,4 тысячи человек. По показателю смертности на дорогах республика заняла четвертое место среди всех регионов России.
На первом месте по количеству погибших в ДТП жителей занял Краснодарский край — там за 9 месяцев 2025 года погибли в авариях 532 человека. Второе место в этом антирейтинге Московская область с 514 погибшими, замыкает тройку Ростовская область — 324 жертвы.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.