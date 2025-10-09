Ученики Ильинской школы в Астраханской области узнали об ИИ-агентах

Министр государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области Алексей Набутовский провел открытый «Урок цифры», посвященный искусственному интеллекту, в Ильинской школе в Икрянинском районе, сообщили в ведомстве. Жителей нашей страны обучают информационным технологиям в соответствии с задачами нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Во время урока старшеклассники узнали, на что способны современные ИИ-агенты. Такие технологии можно использовать, например, для получения консультаций по инвестициям и обучению. Кроме того, они способны подбирать план лечения, составлять списки интересной пользователю литературы. Во время урока ребятам привели примеры из реальной жизни, например, как ИИ оптимизирует маршруты и помогает в научных исследованиях. Для закрепления полученных знаний учащиеся использовали онлайн-тренажеры. В конце занятия всем слушателям вручили соответствующие сертификаты.
«Знакомство школьников с ИИ помогает подготовить новое поколение к цифровой экономике, формировать критическое мышление. Это способствует развитию интереса к науке и технологиям, улучшает качество образования и повышает уровень цифровой грамотности молодежи. Многие ребята уже в их юном возрасте активно пользуются сами ИИ-агентами… Наша задача объяснить, как работает эта технология и как ее использовать с пользой и максимально продуктивно», — сказал Алексей Набутовский.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.