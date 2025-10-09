Ученики Ильинской школы в Астраханской области узнали об ИИ-агентах

Во время урока старшеклассники узнали, на что способны современные ИИ-агенты. Такие технологии можно использовать, например, для получения консультаций по инвестициям и обучению. Кроме того, они способны подбирать план лечения, составлять списки интересной пользователю литературы. Во время урока ребятам привели примеры из реальной жизни, например, как ИИ оптимизирует маршруты и помогает в научных исследованиях. Для закрепления полученных знаний учащиеся использовали онлайн-тренажеры. В конце занятия всем слушателям вручили соответствующие сертификаты.