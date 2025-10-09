Созданы пластичные стекла для инфракрасной оптики и гибкой электроники

Уточняется, что полупроводниковые стекла — это стекла, в составе которых кислород заменен на серу, селен или теллур. Они используются для изготовления инфракрасной оптики, например, тепловизоров и очков ночного видения, гибкой электроники и энергонезависимых накопителей информации. Полупроводниковые стекла хрупкие, поэтому изделия из них легко повредить. Ученые СПбГУ нашли способ сделать материалы более пластичными и тем самым повысить прочность устройств на их основе.